Эксперты ВОЗ оценили возможность заражения COVID-19 через продукты

https://static.news.ru/photo/2cd606c8-3fbb-11eb-94d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность заражения коронавирусом через упаковку или пищевые продукты крайне мала, поэтому распространение инфекции не может являться основанием для торговых ограничений. Об этом заявили на вебинаре, организованном ВОЗ совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Речь не должна идти о торговых ограничениях. Очень важно, что коронавирус не угрожает безопасности пищевых продуктов, хочу это подчеркнуть, — цитирует РИА Новости специалиста по безопасности пищевых продуктов и зоонозным заболеваниям Европейского бюро ВОЗ Питер Хойсков.

В свою очередь, представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Джеффри Лежён добавил, что всякий раз, когда COVID-19 перемещается, например, с рук рабочего на поверхность, а затем — на продукт или упаковку, его концентрация снижается. Поэтому, считает он, маловероятно, что контактирование с продуктом впоследствии приведёт к инфицированию.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, где проще всего подцепить коронавирус. Как оказалось, замкнутое, ограниченное пространство, где будут находиться толпы людей, потенциально опасно. Вагон метро — это идеальное место, где можно получить просто огромную дозу вируса. Это помещение трудно проветрить, а чем меньше кубометров воздуха, тем это лучше для вируса.

Опасными местами доктор и телеведущий также назвал больничную палату, если в ней лежат пять или шесть человек, тюрьму, казарму или, например, дом престарелых. Как объяснил Комаровский, в таких учреждениях обычно плохо работает система вентиляции, писал NEWS.ru.