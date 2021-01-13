В ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/35237066-557f-11eb-8626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Количество заражённых коронавирусом в России снижается, однако мировые показатели остаются высокими, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

В последние дни наблюдается снижение новых случаев COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 млн случаев заболевания и более 85 тысяч случаев смерти, — отметила она.

Вуйнович также предупредила, что прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане должны продолжать носить маски и соблюдать другие меры предосторожности. По её словам, прививка учит организм бороться с вирусом, но при этом нет 100-процентной гарантии того, что человек не заболеет.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что пока данные о длительности защиты после вакцинации и пороге коллективного иммунитета к вирусу отсутствуют, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее в ВОЗ сообщили, что распространение британского штамма коронавируса зафиксировано уже в 50 странах. Кроме того, в 20 государствах выявлены граждане, инфицированные разновидностью, которая впервые была обнаружена у пациентов в ЮАР.