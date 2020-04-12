В ВОЗ объяснили рост числа заражённых коронавирусом в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала рост числа заражённых коронавирусом в столице. По её словам, такая ситуация возникла из-за поведения жителей города.
В последние 10 дней люди были расслаблены. Граждане видели невысокие цифры и подумали, что их проблема не затронет,
Это результат всего, что происходило последние десять дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», — сказала представитель ВОЗ.
Ранее NEWS.ru писал, что в столице за несоблюдение социальной дистанции оштрафованы более 1,3 тысячи человек. К административной ответственности они привлечены за то, что появлялись на улицах без уважительной причины и собирались в группы.
В Москве количество заболевших превышает 8,8 тысячи человек. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.
В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч.
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