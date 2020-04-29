В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.
По её словам, это обусловлено системной организацией здравоохранения.
Там, где есть возможность лечить людей сразу в больницах, это не специализированное лечение, но тем менее лечат тем, что есть, проводят поддерживающую терапию, там смертность ниже, — сказал она РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, самым опасным сопутствующим коронавирусу заболеванием является деменция. Об этом сообщили в организации ISARIC.
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