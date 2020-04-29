Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ

17:44, 30 апреля 2020 1 155
Мелита Вуйнович Мелита Вуйнович Фото: Николай Галкин/ТАСС

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.

По её словам, это обусловлено системной организацией здравоохранения.

Там, где есть возможность лечить людей сразу в больницах, это не специализированное лечение, но тем менее лечат тем, что есть, проводят поддерживающую терапию, там смертность ниже, — сказал она РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, самым опасным сопутствующим коронавирусу заболеванием является деменция. Об этом сообщили в организации ISARIC.

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