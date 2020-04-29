В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что существенных успехов в создании вакцины от COVID-19 в России вряд ли стоит ожидать до июля.

По её словам, «Вектор» разрабатывает 6 вакцин. Ещё три вакцины разрабатывают другие лаборатории. Специалисты надеются ускорить процесс испытания нового препарата, передаёт «Интерфакс». Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по...