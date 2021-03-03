В ВОЗ не поддерживают введение COVID-паспортов

https://static.news.ru/photo/4fce6970-7c3a-11eb-ae34-96000091f725_660.jpg Фото: Vincent Isore via www.imago-images.de/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

ВОЗ высказалась, что на данный момент не рекомендует такие, но, конечно, страны идут своим путём, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать, — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что предложение о введении COVID-паспортов встретило, скорее, негативную реакцию в обществе. Так, более половины россиян выступают против введения таких документов. По результатам опроса, эту идею поддержали 12% респондентов, высказались против 59%.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет единой точки зрения по вопросу COVID-паспортов. Проблема обсуждается на экспертном уровне.