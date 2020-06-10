В ВОЗ не могут понять причину низкой смертности от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/cdde4834-ab4e-11ea-8922-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сложно понять причину низкой смертности среди заразившихся COVID-19 в России. Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

Причину низкого уровня смертности (людей с коронавирусом в России — прим. NEWS.ru) сложно понять, исходя из количества населения страны, — цитирует его «Интерфакс».

Райан добавил, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти, чтобы точно удостовериться что они подтверждают их. При этом он напомнил, что в Европе, где более высокий уровень смертности, медицина схожа по доступности с российской.

Как писал NEWS.ru телеведущая Тина Канделаки заявила, что смертность от коронавируса в Москве оказалась «ниже», чем в странах Европы, поскольку российская столица в момент прихода коронавируса оказалась готовой к эпидемии.