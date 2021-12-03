В ВОЗ назвали сроки проверки российской вакцины «Спутник V»

Инспекция специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию с целью проверки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. До предоставления российской стороной данных по препарату проведение инспекции невозможно, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.

Там пояснили, что представители ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в конце ноября договорились о предоставлении дополнительной информации о безопасности, качестве и эффективности вакцины для ускорения оценки препарата.

Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены, — сказали агентству в ВОЗ.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что одобрение вакцины «Спутник V» ВОЗ задерживается только по бюрократическим причинам. Эффективность российского препарата давно подтверждена публикациями в авторитетных медицинских изданиях и реальными данными со всего мира.

Иммунолог Николай Крючков считает, что ВОЗ может признать «Спутник V» в феврале 2022 года. По его словам, основные претензии экспертов организации не к эффективности или безопасности, а к качеству готового препарата и документации.