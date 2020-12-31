В ВОЗ назвали образцовой работу российских медиков во время пандемии

https://static.news.ru/photo/83576872-4ce3-11eb-9ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила работу российских врачей во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в статье, которую совместно написали директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью. Исполнение ими своего профессионального долга являет собой прекрасный пример для будущих поколений, — цитирует текст статьи ТАСС.

В публикации также отмечается готовность россиян безвозмездно оказывать поддержку всем нуждающимся. ВОЗ подчёркивает, что тысячи жителей РФ присоединились к волонтёрскому движению. В частности, они доставляли пожилым людям лекарства и продукты питания, а также заботились о домашних животных, чьи хозяева оказались в больницах. Кроме того, ВОЗ обращает внимание, что волонтёры оказывали значительную помощь и медикам.

Как писал NEWS.ru, авторы статьи заявили о важности цифровизации, которая сыграла особую роль. Цифровизация помогла на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа восполнить вынужденный разрыв в оказании медпомощи при ряде недугов, считают Клюге и Вуйнович.

В международной организации отмечают, что в 2020-м здравоохранение во многих странах вынуждено привыкало к новым вызовам «с небывалой скоростью», совмещая обычные медицинские услуги с необходимостью реагировать на COVID-19.