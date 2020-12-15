В ВОЗ назвали феномен COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/9b49f1ba-3ed9-11eb-87e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В России наблюдается феномен COVID-19 — он заключается в низких показателях смертности при большом числе заражённых, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По её словам, Россия занимает четвёртое место в мире по числу заражений коронавирусом. В то же время слаженная работа системы здравоохранения позволяет сохранять достаточно низкую летальность. Аналогичная картина наблюдается в Германии и ещё некоторых развитых странах.

Система здравоохранения в России в большинстве регионов могла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации, — отметила Вуйнович в беседе с KP.RU.

Она также добавила, что речь идёт о нуждающихся в кислородной терапии и более сложном уходе.

Некоторое время назад вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала о 10-процентном росте показателей смертности за январь — октябрь 2020 года.

По данным на 15 декабря, в России зарегистрировано 2 707 945 случаев COVID-19. За весь период пандемии от заболевания скончались 47 968 заражённых.

Ранее NEWS.ru писал, что наиболее высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в последнее время наблюдаются среди работников промышленных предприятий. Такие данные озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.