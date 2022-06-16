В ВОЗ допустили новый подъём заражений коронавирусом в 2022 году Представитель ВОЗ в России Вуйнович: не исключён рост заболеваемости коронавирусом в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в 2022 году возможен новый подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он может быть связан с тем, что многие люди ещё «не встретились» с вирусом, отметила она в беседе с «Известиями».

Учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем, определённый подъём заболеваемости ожидать можно, — объяснила представитель ВОЗ.

При этом она добавила, что новую вспышку спрогнозировать тяжело. Вуйнович также допустила возможность более сильного проявления эпидемии гриппа.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков заявил, что новый вариант «омикрона» BA.4, появившийся в мире, действительно самый заразный. Заболевание при заражении этим штаммом протекает как респираторное, а в группе риска находятся непривитые от коронавируса, отметил он.