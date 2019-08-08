https://static.news.ru/photo/94cce2b6-ba05-11e9-a295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Санкт-Петербурге восьмибалльные пробки из-за сильного ливня.

Как сообщает Фонтанка.ру , потоку автомобилистов мешают затопленные дороги и открытые канализационные люки — некоторые из них просто были выбиты водой. Автомобилисты предупреждают друг друга в социальных сетях и мигают аварийными огнями.

Затруднено движение у станций метро «Волковская», «Московские ворота», «Технологический институт» и «Лиговский проспект». Об открытых люках сообщают на улице Бухарестской, также откачивают воду на Московском проспекте. На проспекте Космонавтов выбиты ливневые люки, в Невском районе затопило паркинги и торговые центры, в том числе «Мега Дыбенко».

Ранее News.ru писал, что столичное МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ночь на пятницу, 9 августа.