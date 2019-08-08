В Санкт-Петербурге восьмибалльные пробки из-за сильного ливня.
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Затруднено движение у станций метро «Волковская», «Московские ворота», «Технологический институт» и «Лиговский проспект». Об открытых люках сообщают на улице Бухарестской, также откачивают воду на Московском проспекте. На проспекте Космонавтов выбиты ливневые люки, в Невском районе затопило паркинги и торговые центры, в том числе «Мега Дыбенко».
Ранее News.ru писал, что столичное МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ночь на пятницу, 9 августа.