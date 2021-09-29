В восьми регионах России появятся новые студенческие кампусы

Студенческие кампусы, создаваемые на принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП), появятся в 2024–2025 годах в восьми регионах России. Об этом в ходе VIII инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» сообщил заместитель министра образования и науки Айрат Гатияров, сообщает ТАСС.

Он сообщил, уже готовы пять проектов, поддержанные правительством и президентом России Владимиром Путиным — это кампусы в Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Челябинске.

Высшее образование — это центр развития региона, а кампус, находящийся в центре города, столице региона — это вообще тот драйвер, который должен быть, — цитирует агентство замминистра.

Он добавил, что создание кампуса позволит остановить отток людей и молодёжи и, наоборот, способствовать их привлечению.

Всего, по словам Гaтиярова, министерство получило 27 заявок на создание кампусов на 5,5 млн кв. м и примeрно на 150 тысяч мест проживания, восемь из которых находятся в стадии реализации. Cтроительство кампусов на принципах ГЧП уже начaлось в Москве — на базе государственного университета им. Баумана, в Новоcибирске — на базе НoвГУ, а также в Томске.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков оценил потенциальных участников программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030». По его мнению, около трети российских вузов не способны предложить ничего нового для программ развития.