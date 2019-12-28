https://static.news.ru/photo/aec89712-2965-11ea-bcb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Неизвестные в костюмах Дедов Морозов ходят по улицам Воронежа и предлагают детям снюсы под видом конфет.

Информацию об этом местные жители распространяют в мессенджерах, сопровождая сообщения фотографиями со «сладостями».

При этом региональное ГУ МВД не получало заявлений о Дедах Морозах с опасными угощениями.

Позиция ведомства остаётся неизменной. Данных фактов не зарегистрировано, обращений нет. Информация не соответствует действительности, поскольку не нашла своего подтверждения, — подчеркнули в полиции.

Точно такие же фотографии со снюсом распространяют в Новосибирске, Владивостоке и других российских городах, передают «Вести Воронеж».

Ранее NEWS.ru писал, что Совет Федерации предложил приостановить продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции (снюса). Это связано с тем, что на территории России с начала ноября было зарегистрировано семь случаев отравления подростков данным продуктом, в том числе с летальным исходом.