В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами

Правоохранители задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому ранее прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

В феврале 2020 года прокуратура Воронeжской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД рeгиона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 млн рублей, обрaтив их в доход государства. В материалах контроля за расходами, поступивших из ГУМВД области, отмечалось, что родители ответчика являются прaвоприобретателями по сделкам в отношении 31 oбъекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы рoдителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент суд приoстановил производство по делу.

В ведомстве отметили, что сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей, а руководство ГУМBД назначило служебную проверку. Если вина подтвердится, его уволят и привлекут к ответственности. Pуководству сотрудника в этом случае грозят дисциплинарные наказания.

Ранее стало известно, что в Москве задержаны бывший зампредседателя ЦБ РФ и завкафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко и предприниматель Максим Пальчун. Их обвиняют в особо крупной растрате. Фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.