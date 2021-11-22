Полиция проверит водителя автобуса, обругавшего пассажирку без маски

Прокуратура и полиция объявили о проверке обстоятельств видео из воронежского автобуса, где водитель обругал матом и выгнал из салона женщину без маски. В мэрии Воронежа попросили терпимее относиться друг к другу, пишет РИА Новости.

Резонансное видео появилось в Telegram-каналах днём. На нём мужчина нецензурно оскорбляет и заставляет выйти из автобуса женщину без маски, обещая, что вскоре она станет «звездой YouTube». Автор видео указал, что инцидент произошёл вечером 21 ноября, а сам мужчина — водитель этого автобуса. В мэрии заявили, что водители автобусов «испытают большую и производственную, и эмоциональную нагрузку», мужчина вызван к руководству предприятия для объяснений.

В любом случае, с чего бы ни начался этот конфликт, кто бы его ни спровоцировал, такое поведение водителя оправдать невозможно, — добавил представитель мэрии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, в особенности в общественном транспорте. На заседании оперативного штаба по коронавирусу было принято решение перенести ответственность за отсутствие масок у пассажиров на перевозчика. При этом водителю запрещено отправляться в путь при наличии пассажира без маски.