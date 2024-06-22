В Воронеже умер заслуженный артист России «Культура»: на 75-м году жизни умер заслуженный артист России Михаил Мальцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заслуженный артист России Михаил Мальцев ушел из жизни 21 июня в Воронеже, сообщает портал «Культура». По его данным, артист страдал от долгой и продолжительной онкологической болезни. Ему было 74 года.

Был надежным партнером, добрым и отзывчивым человеком, которого все любили. Мальцев был по-настоящему народным артистом, хоть его и обошли этим званием, — пишет портал.

Творческая карьера Мальцева началась в театре кукол «Шут» им. В. Вольховского, где актер прослужил свыше 40 лет. Звание заслуженного артиста России получил в 2005 году. Последней театральной работой артиста стала роль Короля Лира по пьесе Уильяма Шекспира.

Ранее стало известно, что актер театра и кино Михаил Мальченко умер в возрасте 77 лет. Причина смерти не раскрывается. Среди его наиболее известных ролей были персонажи в спектаклях «Собачье сердце», «Дядя Ваня», «Мадам Бовари», «Женитьба» и других. Дебют Мальченко на киноэкранах состоялся в фильме «Бамбус» в 1969 году.

Также театр «Комедианты» сообщил о смерти российского актера Николая Исполатова, известного зрителям по сериалу «Бандитский Петербург». Кроме того, Исполатов снялся в лентах «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей». По данным театра, артист последнее время тяжело болел.