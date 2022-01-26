В Воронеже арестовали американца за нападение на полицейского

Читайте нас в Google Новости

Суд в Воронеже избрал меру пресечения в виде ареста 27-летнему гражданину США. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщается на сайте регионального управления СКР.

Согласно материалам дела, 17 января американец был снят с пассажирского поезда за нарушение общественного порядка в состоянии опьянения. Дебошира доставили в дежурную часть транспортной полиции, где он продолжил буянить.

Несогласный с законными действиями представителей власти, данный мужчина применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, нанеся тому несколько ударов ногой, — говорится в сообщении.

Коллеги избитого полицейского дебошира усмирили. Американца задержали, а затем по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

Сотрудники СКР проводят работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. В частности, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская по установлению степени тяжести повреждений, причинённых полицейскому.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области россиянин избил троих полицейских в изоляторе временного содержания. Он нанёс сотрудникам МВД множественные удары руками и ногами в различные части тела. Злоумышленник был задержан за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.