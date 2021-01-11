В Волгоградской области проверят, почему в покрасневшей реке погибла рыба

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Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области начал проверку в связи гибелью рыбы и изменением цвета реки Арчеда. Несколькими днями ранее вода в ней окрасилась в неестественно красный цвет.

Власти и надзорные органы обратили внимание на ситуацию после публикации в местных СМИ информации о происшествии во Фроловском районе.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в ходе межведомственной проверки будут взяты пробы воды, а госинспекторы осмотрят акваторию и берег реки.

Там уточнили, что в декабре на Арчеде завершились работы по расчистке русла, после чего были взяты пробы, результаты которых показали, что вода соответствует санитарным требованиям.

По данным РИА Новости, проверку также организовала прокуратура региона. В сообщении ведомства сказано, что будут проверены предположения о несанкционированном сливе канализационных стоков, некачественном выполнении работ по расчистке реки, которые могли привести к гибели рыбы.

Ранее аналогичный случай произошёл с кемеровской рекой Искитимкой. Как писал NEWS.ru, туда из засорённого коллектора попали сточные воды красного оттенка.