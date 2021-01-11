В Волгоградской области проверят, почему в покрасневшей реке погибла рыба

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области начал проверку в связи гибелью рыбы и изменением цвета реки Арчеда. Несколькими днями ранее вода в ней окрасилась в неестественно красный цвет.
Власти и надзорные органы обратили внимание на ситуацию после публикации в местных СМИ информации о происшествии во Фроловском районе.
Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в ходе межведомственной проверки будут взяты пробы воды, а госинспекторы осмотрят акваторию и берег реки.
Там уточнили, что в декабре на Арчеде завершились работы по расчистке русла, после чего были взяты пробы, результаты которых показали, что вода соответствует санитарным требованиям.
По данным РИА Новости, проверку также
Ранее аналогичный случай произошёл с кемеровской рекой Искитимкой. Как писал NEWS.ru, туда из засорённого коллектора попали сточные воды красного оттенка.