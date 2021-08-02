Ребёнка-аутиста не пустили в аквапарк под Волгоградом

В городе Волжском Волгоградской области семью не пустили в аквапарк из-за ребёнка-инвалида. Мать аутиста рассказала об инциденте телеканалу «360».

Всё началось с того, что ребёнок, который не умеет разговаривать, из-за жары стал нервничать и издавал звуки, говорящие, что ему что-то не нравится. Охранник аквапарка увидел это и отказался его пускать в заведение. Администратор также не захотел пускать мальчика.

Меня разозлило, что администратор сказал, чтобы мы не обижались. У них к нам нет претензий, а претензии только к сыну. Он предложил нам пойти в аквапарк, а кого-нибудь попросить посидеть с ним в машине, пока мы находимся в аквапарке, — цитирует телеканал женщину.

По словам матери ребёнка-инвалида, администратор заявил, что ребёнок все равно не поймёт, в машине он или в аквапарке. Она рассказала, что часто видела, как другие мамы с такими детьми даже не пытаются отстоять своё право и право ребёнка, после отказа сразу разворачиваются и уходят. Она же вынесла ситуацию на общественное обсуждение и написала заявление в прокуратуру.

Ранее 45-летняя женщина обратилась в полицию после того, как узнала, что мужчина, с которым они жили вместе в Реутове, насиловал её семилетнего сына. Мальчик при этом является аутистом с рождения. После того, как мать написала заявление, правоохранительные органы возбудили дело за сексуальные действия с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.