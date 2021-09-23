В Волгоградской области расхитили средства нацпроекта «Экология»

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Основными причинами резкого роста заболеваемости COVID-19 в России стали наступление осени и распространение «дельта»-штамма. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. По её словам, новый вариант коронавируса более активно проникает в организм человека.

Как отметила медик, рост заболеваемости в холодное время касается не только случаев коронавируса, но и гриппа и ОРВИ. Ещё одной причиной вспышки коронавируса, по мнению иммунолога, могло стать изменение привычек...