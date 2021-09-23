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В Волгоградской области расхитили средства нацпроекта «Экология»

16:40, 23 сентября 2021
В Волгоградской области расхитили средства нацпроекта «Экология» Работа ФСБ Фото: NEWS.ru
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Факты хищения бюджетных средств по нацпроекту «Экология» обнаружены сотрудниками УФСБ России и прокуратуры в Волгоградской области. Сумма контрактов составляла более двух миллиардов рублей. По данному факту возбуждены уголовные дела, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на исполнение регионального проекта «Чистая страна», направленного на достижение целей и показателей национального проекта «Экология», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что факты хищения были обнаружены в ходе проведения оперативных и надзорных мероприятий. Возбуждены уголовные дела.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего депутата Государственной думы от «Единой России» Вадима Варшавского. Его признали виновным в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». 

Обвинение требовало 8,5 года колонии общего режима. Гражданский иск был удовлетворён частично: взыскано более 2 млрд 614 млн рублей.

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