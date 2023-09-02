В Волгограде учительница отказалась от класса: при чем тут мигранты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Волгограде в МОУ СОШ № 33 классный руководитель отказалась от детей — выходцев из стран СНГ, передает местный портал V1.RU. Что об этом известно?

«Фактически она была единственным русскоговорящим человеком в классе и, как это предполагалось, должна была помочь иностранным ученикам выучить язык и наверстать остальных первоклашек», — сообщили журналисты.

Как детей мигрантов обучали в МОУ СОШ № 33

По информации портала, в прошлом году руководство школы в поселке Аэропорт приняло решение объединить детей из СНГ с низким уровнем знания русского языка в один класс и обучать по индивидуальной программе. Это возмутило родителей учеников 1 «Ж» класса, которые заявили, что «отделение от русскоговорящих школьников помешает социализации и интеграции в российское общество».

«Педагоги же настаивали, что это необходимая мера, благодаря которой ребята быстрее получат необходимую базу и смогут лучше влиться в другие классы. По итогам успеваемости планировалось даже подумать о том, чтобы перераспределить детей из 1 „Ж“ к остальным ученикам», — пишет издание.

Сообщается, что в классе учатся 14 человек. Все они — дети мигрантов.

Что известно о классной руководительнице из Волгограда

Педагог Ирина Плотникова за свою карьеру успела выпустить из начальной школы всего один класс. Как журналисту V1.RU сообщила одна из сотрудниц школы, руководитель 1 «Ж» просто ушла из класса. Издание пыталось выяснить причины такого решения, а также поинтересоваться, как прошел первый год обучения иностранных детей, у директора МОУ СОШ № 33 Татьяны Озеровой, но та отказалась от комментариев.

«Все комментарии через департамент образования. Я никаких комментариев не даю», — заявила директор.

По данным портала, 1 сентября 2023 года на сайте МОУ СОШ № 33 опубликовали перечень педагогов, в котором Ирина Плотникова значится учителем информатики, хотя также имеет специальность учителя начальных классов. Связаться с педагогом журналистам не удалось.

Что учительница говорила про детей мигрантов

«Работать в таком классе очень тяжело, потому что незнание русского языка сказывается на том, что каждый раз мы проговариваем одно и то же, заучиваем, запоминаем, несколько раз проходим одно и то же, чтобы детям было проще запоминать», — признавалась Ирина Плотникова порталу V1.RU в прошлом году.

По ее словам, дети из-за незнания языка не понимают, что от них хотят.

«Это нужно к каждому подойти, показать, какой цвет, открыть страницу, показать, докуда вести линию, и так далее. Например, у нас было задание с птицами — нужно было рядом с каждой птичкой нарисовать фишку. А некоторые дети даже не знали, что это птицы нарисованы. Нужно каждый раз объяснять все с нуля. Это тяжело», — говорила классный руководитель.

Помимо этого, Плотникова отмечала, что существуют проблемы и в общении с родителями детей.

«С родителями те же сложности — языковые. Например, я прошу их подготовить что-то к уроку дома. Некоторые дети приходят неподготовленные, потому что родители могут не понять то, о чем я попросила», — добавила она.

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