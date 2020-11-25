В Волгограде полицейские подбросили наркотики мужчине по просьбе его жены

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Женщина попросила своих знакомых, которые раньше работали в полиции подбросить наркотические вещества её супругу, который попал под суд. Но заговор в итоге раскрыли, рассказала старший помощник руководителя управления СУСК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

Как рассказали следователи, у жительницы Волгограда отношения с супругом были сложными, а конфликты часто заканчивались драками. Женщина долго терпела, но потом решила обратиться к друзьям в органах за помощью. Ими оказались глава отдела по контролю за оборотом наркотиков и участковый одного из территориальных подразделений. Вместе они придумали план, как нейтрализовать драчуна и в то же время выполнить план по службе.

Как рассказала Рудник, наркотики в вещи мужа положила жена. Запрещённые препараты она взяла у друзей полицейских. Потом свёрток нашли оперативники и арестовали мужчину. Дело дошло до суда, но было направлено на дополнительное расследование. Сговор выявили сотрудники регионального управления ФСБ.