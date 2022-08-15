В военкомате Петербурга подтвердили подлинность массовой рассылки повесток

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В военном комиссариате Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга подтвердили подлинность повесток, которые лежат в почтовых ящиках района, сообщает «Фонтанка». Сотрудница военкомата рассказала, что уведомления с красным штампом «Явка обязательна!» действительно рассылали прикрепленным к комиссариату мужчинам, чтобы они явились для уточнения данных.

Чтобы получить ответ, корреспондент «Фонтанки» представился по телефону получателем такой повестки. Отвечая на вопрос, не должны ли повестки вручать лично, сотрудница военкомата сослалась на отчетность.

Мало ли чего должны или не должны. Нам для отчетности надо, поэтому заходите. Даже в выходные можно. <...> Это ни к чему не обязывает. Приезжаете, заполняете анкету. Решение [о службе по контракту] в любом случае за вами. Да — да. Нет — нет, — сказала она.

На бумагах стоит печать и подпись военного комиссара Адмиралтейского и Кировского районов Русалана Валеева, который в 2019 году был начальником Отделения подготовки и призыва граждан на военную службу.

В июне правозащитники предупреждали о полицейских рейдах по поиску призывников. По словам сотрудника некоммерческой организации «Школа призывника» Алексея Табалова, в Москве уже известны случаи, когда полицейские приходили за молодыми людьми к ним домой. Как отмечает Табалов и его коллеги, на практике права призывников нарушаются достаточно часто. Попадание в руки полиции грозит отправкой на сборный пункт в тот же день.