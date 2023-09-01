В море у «Фукусимы» впервые обнаружили радиоактивное вещество Оператор «Фукусимы-1» впервые с начала сброса воды зафиксировал тритий в море

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Оператор АЭС «Фукусима-1» впервые с начала сброса воды зафиксировал тритий в морской воде на северо-восточной границе примыкающего к станции порта, сообщается в пресс-релизе Tokyo Electric Power Company. Концентрация вещества составила 10 беккерелей на литр. Этот показатель является нижней границей уровня выявления. Допустимая норма при этом в тысячу раз выше. На предприятии пообещали, что при концентрации в 700 беккерелей сброс воды остановят.

В соответствии с политикой правительства в отношении воды, обработанной с помощью оборудования для удаления нескольких нуклидов и т. д., с апреля 2022 года мы усилили мониторинг рыбы и морских водорослей, чтобы постоянно проверять статус диффузии трития в море <...>. Мы увеличили количество мест, целей и частоту измерений, а также установили пределы обнаружения (нижние пределы обнаружения) в соответствии с национальными целями, — заявляют в компании.

Отмечается, что концентрация трития в морской воде на других точках в радиусе 10км от станции по-прежнему находится ниже уровня выявления.

Министру сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Тэцуо Номуре пришлось принести публичные извинения за то, что он назвал «зараженной» воду, сбрасываемую в океан с АЭС «Фукусима-1». Такого шага от него потребовал глава правительства страны Фумио Кисида.

Ранее специалисты Россельхознадзора в Приморье провели исследования около 450 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов РФ после сброса воды с «Фукусимы-1». Все они оказались нерадиоактивны.