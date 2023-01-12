В VK объяснили требование вернуться к уехавшим из России сотрудникам

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Специалисты VK работают в гибридном режиме, некоторые из них должны большую часть времени находиться в офисе с учетом доступа к определенным ресурсам, «которые обеспечивают безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов», рассказали РБК в пресс-службе компании. График сотрудников определяется индивидуальным образом. Так в компании прокомментировали слухи о планах уволить всех уехавших из страны сотрудников, которые не желают вернуться.

VK работает в гибридном формате. График и формат работы специалистов определяется индивидуально, — рассказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что никто не планирует увольнять сотрудников, так как на рынке наблюдается дефицит специалистов в области IT. При этом инсайдер добавил, что в других фирмах, банках и государственных учреждениях только часть работников с доступом к критическим данным могут заниматься своим делом удаленно. Им предлагают либо вернуться, либо выбрать себе другой проект, который не подразумевает доступ к важным данным.

Как ранее писал журнал «Компания», представители IT-компаний считают, что для возвращения уехавших из страны айтишников нужно создать комфортные условия для работы и позитивную мотивацию, постоянно поддерживаемую на всех уровнях. Гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский, как и многие его коллеги в отрасли, считает, что наибольший эффект могут принести методы пряника. По мнению руководителя, в плюс пойдут любые меры поддержки, которые позволят IT-специалистам ощущать себя в комфортной среде.

При этом Раевский выразил мнение, что оценить эффективность данных мер можно будет только на практике.