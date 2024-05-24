В VK назвали дату закрытия мессенджера ICQ «Интерфакс»: мессенджер ICQ хотят закрыть с 26 июня

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Корпорация VK планирует закрыть мессенджер ICQ с 26 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу интернет-компании. Там хотят развивать «VK Мессенджер» для пользователей и корпоративный сервис VK WorkSpace для бизнеса.

Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов «VK Мессенджер» и VK WorkSpace, — сказано в сообщении.

Отмечается, что ICQ был приобретен VK в 2010 году у американской компании AOL, которая в свою очередь приобрела его у разработчика, израильской компании Mirabilis, в 1998 году. Последнее масштабное обновление мессенджера было проведено на фоне самоизоляции из-за пандемии COVID-19 четыре года назад.

Ранее сообщалось, что VK подвел итоги первого этапа своей программы по поддержке институций и авторов в сфере искусства и культуры. Денежные гранты на общую сумму свыше 30 млн рублей получили 26 заявителей из 20 регионов России. Культурные учреждения подавали заявки на получение грантов на создание контента «ВКонтакте».

Победителями стали проекты «Я (не) останусь здесь» от Сургутского музыкально-драматического театра, «Русский Север. Виртуальные страницы» от Арктического музея лодки, «Субкультуры нулевых» от Фонда создания и поддержки традиций «Новая культура», «Один день Михаила Булгакова» от Музея М. А. Булгакова и другие.