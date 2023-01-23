В VK Музыку добавили самостоятельный раздел «Подкасты»

Фото: Пресс-служба Вконтакте

Самостоятельный раздел «Подкасты» с разнообразным аудиоконтентом появился в приложении VK Музыка и разделе «Музыка» приложения ВКонтакте. Директор музыкальной экосистемы VK Николай Дуксин рассказал, что подкасты стали популярным развлекательным и образовательным форматом, а появление раздела с ними станет важным шагом к разнообразию контента соцсети. Также по случаю появления «Подкастов» VK Музыка выпустит эксклюзивный проект «Космический джэм» с ведущим Сэмом Адегбие из STUDIO 21 — у него в гостях побывают известные продюсеры и музыканты, которые поделятся личными историями и тизерами премьер.

Подкасты стали одним из самых популярных развлекательных и образовательных форматов. Поэтому количество подкастов и их аудитория растёт. Появление раздела с подкастами в VK Музыке — ещё один шаг к разнообразию контента и улучшению сервиса. Синергия музыки и подкастов в том, что выбирает слушатель в разных жизненных ситуациях, — рассказал Дуксин.

В разделе «Подкасты» в VK Музыке также эксклюзивно выйдет первый сезон нового проекта «Мифы» о сюжетах древних культур и великих цивилизаций от студии «Терменвокс», эксклюзивный сезон популярного проекта «Шире чек» о способах больше зарабатывать, а также второй сезон подкаста «Хакни мозг» от «Богемы» о том, как устроена человеческая психика. Прослушивание подкастов бесплатно, но с подпиской на VK Музыку они станут доступны без рекламы и с выключенным экраном.

Ранее сообщалось, что россияне стали проводить во «ВКонтакте» больше времени, чем в популярном мессенджере WhatsApp и TikTok. Согласно данным Mediascope, с января по октябрь 2022 года среднее время нахождения российских пользователей в VK увеличилось с 16,5 минуты до 19,5 минуты в сутки, что является самым высоким показателем среди соцсетей и мессенджеров в России.