«Пользы больше, чем от Минобрнауки»: в «Википедии» удивились претензиям СПЧ Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» назвал странной идею главы СПЧ закрыть портал

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский в разговоре с NEWS.ru назвал идею закрыть интернет-энциклопедию странной. По его мнению, пользы от ресурса больше, чем от Минобрнауки и Минкультуры.

Если государство решит закрыть [«Википедию»], оно может это сделать в любой момент. <...> Там столько информации. Пользы от нее больше, чем от Министерства образования, науки, [Министерства] культуры. <...> Странное высказывание от СПЧ. Может, искаженная цитата? — сказал Козловский.

Он добавил, что «Википедия» не является идеологическим и политизированным продуктом, так как его пишут пользователи интернета. Главное правило портала — нейтральность, подчеркнул представитель интернет-энциклопедии.

И все друг за другом следят, чтобы все факты излагались максимально нейтрально. Опять же любой человек может принять участие в «Википедии», все открыто, все публично. 80% авторов [российской] «Википедии» — с территории РФ пишут, — объяснил Козловский.

Кроме того, директор отметил, что каждый упомянутый в статьях факт нужно подтвердить ссылкой на авторитетный источник, где эта информация проверяется.

С предложением о закрытии «Википедии» выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, этот портал является идеологическим и политизированным. Фадеев призвал создать альтернативный ресурс.