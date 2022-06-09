«В виде дерьма»: художник оценил логотип российского «Макдоналдса» Художник Ложкин: логотип «Макдоналдса» должен быть «в виде дерьма»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс»

Фанаты «Макдоналдса» в любом случае будут ходить в российскую сеть быстрого питания, даже если у нее будет логотип «в виде дерьма», предположил художник Вася Ложкин. Он также добавил, что логотип вызывает ассоциации скорее с кроссовками или сотовой компанией, а не с сетью ресторанов быстрого питания, пишет «Газета.Ru».

Положа руку на сердце, так как в этом «Макдоналдсе» продают какое-то дерьмо, соответственно и логотип должен быть в виде дерьма. Люди все равно пойдут. Те, кто любят это есть, те пойдут и какая им разница, что там будет нарисовано. Этот логотип мне напомнил то ли какую-то сотовую компанию, то ли кроссовки какие-нибудь. Совсем не с едой ассоциируется, — подчеркнул Ложкин.

Он также отметил, что старый логотип «Макдоналдса» был «прекрасен» в основном из-за хорошей рекламы сети. По его мнению, у KFC брендовый знак выглядит «веселее». Ложкин также добавил, что у сети Burger King в свою очередь была «убойная реклама». По мнению художника, россияне, которым нравилась еда из «Макдоналдса», в любом случае будут посещать российский аналог независимо от логотипа.

Ранее новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая придет на смену «Макдоналдсу», выбрала новый логотип. Как рассказали в пресс-службе компании, на нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки желтого цвета символизируют картошку-фри, а желто-оранжевый круг отсылает к бургеру.