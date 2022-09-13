В Верховный суд России впервые подали климатический иск Истцы требуют признать недействительным положения указа о сокращении парниковых газов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа экологических активистов подала в Верховный суд России иск с требованием пересмотреть указ президента России и распоряжение правительства о планах по снижению объема выбросов парниковых газов в стране, сообщает Медуза (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Отмечается, что это первый иск в России, связанный с политикой в области борьбы с климатическими изменениями.

Группа обратившихся с иском состоит из 20 человек, среди которых 18 физических лиц — активистов движения Fridays for Future и две организации.

Истцы настаивают на признании недействительным положение указа президента «О сокращении выбросов парниковых газов». В тексте документа указано, что к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться до 70% от уровня 1990 года, истцы требуют снижение выбросов до 31%.

Если во всем мире климат потеплел за последние 50 лет примерно на один градус, то в России — на 2,5 градуса, и в дальнейшем это соотношение будет сохраняться или даже усугубляться, — заявили истцы.

Истцы отмечают, что Россия — один из мировых лидеров по объему выбросов парниковых газов и подчеркивают, что страна прилагает недостаточно усилий для борьбы с климатическими изменениями.

Ранее глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в ходе форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке призвал молодежь присоединиться к акции «Миллион Родине» и сдать макулатуру. По его словам, можно построить хоть 1000 заводов по переработке отходов, но от этого «толку не будет» без личной вовлечённости в раздельный сбор мусора.