В Верховный суд России пришли новые судьи Совфед назначил двух новых судей Верховного суда России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совфед в ходе пленарного заседания назначил Сергея Кузьмичева и Алексея Якимова на должности судей Верховного суда России, передает ТАСС. По данным агентства, представления новых сотрудников суда со стороны президента России Владимира Путина ранее поступили в Совет Федерации.

Кузьмичев окончил Украинскую юридическую академию (Харьковский юридический институт), свидетельствует информация на сайте Второго кассационного суда общей юрисдикции. В 2003 году он получил должность судьи Железнодорожного районного суда города Орла. Уже в 2019 году Путин издал указ о назначении Кузьмичева на пост заместителя председателя Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Заместитель председателя Арбитражного суда Центрального округа Алексей Якимов из Читы работает судьей с 2008 года. Десять из 12 лет судебной практики он занимается решением гражданских споров. Помимо этого, Якимов руководил административной коллегией в кассационном суде.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что в Верховный суд стало приходить больше судей из регионов.

Это люди, которые долгие годы отработали во многих судебных инстанциях в регионах. Опыт у людей большой, хороший. Надеемся, что и в Верховном суде этот опыт будет востребован, — заявил Клишас.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин поручил Верховному суду и Генпрокуратуре РФ изучить практику заключения под стражу фигурантов насильственных преступлений. В частности, речь идет о лицах, страдающих заболеваниями, и матерях, у которых есть малолетние дети. Как указано в заявлении, Путин поручил провести анализ практики до 1 мая 2023 года.