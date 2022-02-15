В Раде заявили, что «нападения» РФ на Украину в ближайшее время не будет

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что «полномасштабного нападения» РФ на Украину в ближайшее время не будет с вероятностью 99,9%. При этом он не исключил, что Москва может собрать необходимое количество военных через месяц-два, пишет портал ZN.ua.

По координационным действиям наша разведка не видит, что россияне непосредственно готовятся [к вторжению], — заявил Арахамия.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что РФ не будет предпринимать действий по Украине, если Москву «на это не спровоцируют». Он добавил, что численность российских сил на границе с Украиной эквивалентна числу военных, задействованных на учениях «Запад-21» в сентябре 2021 года, однако тогда о вторжении никто не говорил.

До этого председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини предположил, что Россия не собирается вторгаться на Украину. Однако, по его словам, в этой ситуации требуются некоторые успокаивающие сигналы, чтобы не вернуться к состоянию холодной войны. По мнению Фраттини, у России нет никакого намерения вторгаться на Украину, ведь в таком случае она не получила бы особой выгоды.