В Великом Устюге рассказали о просьбах взрослых к Деду Морозу

https://static.news.ru/photo/ed90841e-3c42-11eb-af1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Веленгурин/Global Look Press

Взрослые, как и дети, пишут письма Деду Морозу, причём приходят письма круглый год, а к празднику их число увеличивается, сообщили в пресс-службе волшебника.

За все годы работы почты Деда Мороза в Великом Устюге ему поступило более четырёх миллионов писем, которые отправили взрослые и дети со всего мира, передаёт РИА Новости.

Желания авторов посланий почти не меняются из года в год. Так, дети мечтают о новых гаджетах, конструкторах и роботах, некоторые просят подарить им книжки, прислать спортивное снаряжение, например ролики.

Взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и своим родным, — добавили в пресс-службе.

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