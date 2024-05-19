В Великобритании призвали не сливать жидкость на поверхности йогурта Доктор Каран Радж: люди зря выбрасывают йогурт с жидкостью на поверхности

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Доктор Каран Радж из Университета Сандерленда, хирург общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании на своем YouTube-канале заявил, что люди зря выбрасывают йогурт, когда видят странную жидкость на поверхности. Потребители полагают, что продукт испорчен. Некоторые и вовсе сливают жидкость.

Эта загадочная лужа полна необходимых питательных веществ: белка, витамина B12, а еще пробиотиков, кальция и множества других минералов, — утверждает доктор.

По его словам, «водичка» на поверхности кисломолочного продукта называется сывороткой, которая образуется, когда молоко сгущается. В ходе этого процесса часть молока сворачивается, и появляются творог, сыр или йогурт. Оставшаяся часть и является сывороткой. Она делает консистенцию йогурта мягкой и более жидкой.

Радж посоветовал людям, которые не хотят есть водянистый продукт, выбирать греческий йогурт или скир. Также сыворотку можно использовать для приготовления домашних йогуртов.

Россиянам ранее назвали вредные перекусы для детей в школе. В их числе оказались фруктовые йогурты. Также школьникам не может быть полезным перекусывать злаковыми батончиками и покупными соками, низкокалорийными снеками и булочками.