В «Векторе» рассказали об испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Заместитель гендиректора «Вектора» Татьяна Непомнящих рассказала «КП-Новосибирск», что сначала вакцину от коронавируса для интраназального применения специалисты планируют испытать на мышах.

Как отметила Непомнящих, учёные должны понять, работает вообще идея или нет. После чего пройдёт доклинический этап: готовится лекарственная форма, проходят исследования на животных.

А после этого, если результаты одобрит Минздрав, — исследования с участием добровольцев, — сказала она.

По прогнозам специалиста, очередь до людей, вероятнее всего, дойдёт только в следующем году. При этом добровольцам, участвующим в испытаниях, будут выплачивать гонорары.

Непомнящих считает, что у интраназальной формы есть большое преимущество — вакцина формирует иммунитет непосредственно на слизистых, а значит, она будет более активно препятствовать проникновению болезни в организм.

Ранее сообщалось, что Минобороны России создаёт новый противовирусный препарат от коронавирусной инфекции в виде жевательной резинки и мукозальную вакцину в форме пастилы. После испытаний лекарство будет применяться в различных схемах профилактики и лечения COVID-19. Сроки производства препарата пока не называются.