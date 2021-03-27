В «Векторе» рассказали о преимуществах вакцины «ЭпиВакКорона»

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Все известные на данный момент мутации коронавируса не влияют на эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

Все известные мутации коронавируса мы отслеживаем. Это британский, южноафриканский, бразильский и калифорнийский варианты. Они не затрагивают иммунный ответ, который формируется при помощи нашей вакцины, — сказал Рыжиков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, преимущество препарата заключается в его конструкции. Она допускает многократную ревакцинацию и является устойчивой к мутациям.

Достоинства препарата ранее оценили и в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства подчеркнули, что он формирует тройную иммунную защиту. Также они заявили, что вакцина «ЭпиВакКорона» является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавируса.

Вместе с тем пока неизвестно о планах продвигать её за рубеж по примеру первой в мире зарегистрированной вакцины «Спутник V» центра Гамалеи. Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что возможность продвижения препарата на внешние рынки во многом зависит от производственных мощностей и от потенциала по масштабированию производства вакцины.