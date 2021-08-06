В «Векторе» оценили слухи об искусственном происхождении COVID

В центре «Вектор» заявили, что на сегодняшний день в мире нет никаких убедительных доказательств искусственного происхождения коронавируса. Такое заявление сделал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов. Его слова приводит ТАСС.

Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса, — сказал он.

Специалист уточнил, что на текущий день куда больше доказательств естественного происхождения COVID-19. По его словам «первичным резервуаром» всё-таки были летучие мыши. Тем не менее, всё ещё остаётся неизвестным путь проникновения патогена в человека.

Изначально вирус абсолютно природный, никаких сверхъестественных вещей, которых мы бы не видели в других коронавирусах, мы в нём не обнаруживаем, — добавил Семёнов.

Он также уточнил, что заявления об искусственном происхождении коронавируса являются куда больше политическими, нежели научными. Специалист заметил, что сейчас во всём мире учёные ежедневно мониторят мутации вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия теперь способна справляться с ростом заболеваемости коронавирусом за четыре недели, когда раньше на это уходило два с половиной месяца.