Названа эффективная против всех штаммов коронавируса вакцина

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Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» эффективна против известных его штаммов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы центра «Вектор», где был разработан препарат, Татьяну Непомнящих.

Вакцина в настоящее время актуальна в отношении циркулирующих штаммов, — приводит агентство её слова.

Она также отметила, что в настоящее время проводится масштабирование производства вакцины и к июню планируется нарастить её выпуск в объёме 2,5 млн доз в месяц.

Ранее сообщалось, что зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал увеличить темпы производства вакцин от коронавируса. Он отметил, что план производства препаратов «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в I квартале текущего года в целом выполнен. По «Спутнику V» абсолютного результата пока нет. Первый компонент этой вакцины произведён на 89% от запланированного объёма, а второй — на 65%.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в 48 регионах России выявлена британская разновидность коронавируса, в 11 — южноафриканская, а ещё в 22 — штаммы, которые циркулируют на территории страны, но имеют отдельные мутации.