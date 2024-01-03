В ВДВ появились новые соединения и полки МО: 20 новых соединений и полков пополнили ВДВ в 2023 году

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В 2023 году воздушно-десантные войска пополнились рядом новых соединений, частей и подразделений для укрепления боевых способностей, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Министерства обороны России, передает РИА Новости. Кроме того, для эффективного и оперативного восстановления, ремонта и модернизации вооружения, военной и специальной техники в каждой дивизии ВДВ также были созданы отдельные ремонтно-восстановительные батальоны.

В 2023 году для наращивания боевых возможностей воздушно-десантных войск было сформировано 20 соединений, воинских частей и подразделений. К исходу года были сформированы Ульяновская десантно-штурмовая дивизия и Отдельная мобильная бригада материально-технического обеспечения в одном из городов центральной России, — заявили в ДИМК.

Для улучшения боевых возможностей двух соединений были сформированы парашютно-десантные полки в составе Ивановского и Тульского гвардейских соединений ВДВ. Созданные новые части, соединения и подразделения должны будут повысить боевые возможности воздушно-десантных войск и способствовать выполнению различных задач, стоящих перед ними, отметили в ДИМК.

Ранее в Минобороны раскрыли, что почти шесть тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) дежурили в постоянной готовности в новогоднюю ночь. Там отметили, что за несколько часов до Нового года военных по видеосвязи поздравили командиры соединений и частей.