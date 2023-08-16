В Узбекистане запустили производство иммунного молока против коронавируса

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Иммунное молоко против коронавируса начали производить в Нукусе (столица Каракалпакии на северо-западе Узбекистана), сообщила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана в Telegram-канале. Разработкой занимается компания Panaev Farms.

Компания Panaev Farms, действующая в Нукусе, приступила к производству иммунного молока и молочных продуктов. Стартовала продажа молочной продукции со свойством нейтрализации SARS-CoV-2, — сказано в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что племенной скот предприятия был привит рекомбинантной узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001 против коронавируса. Анализы показали, что через две недели после введения дозы у коров и коз выработались антитела.

Было установлено, что свойства иммунного молока могут сохраняться в режиме пастеризации в течение 30 минут при температуре 62,5 градусов Цельсия, а также выявлена возможность использования иммунного молока в лечебных целях, — отметили в министерстве.

Ранее научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что осенью россиянам стоит ждать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, рост числа заболевших может начаться в октябре.