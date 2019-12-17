https://static.news.ru/photo/9b7390d8-20a3-11ea-a3ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

В школах Узбекистана предложили объединить уроки истории религии с преподаванием правил приличия и патриотизма. Идею обнародовало Министерство народного образования республики.

Ведомство опубликовало проект постановления правительства для общественного обсуждения, которое продлится до конца декабря.

Ввести поэтапно единый предмет «Воспитание» в общем среднем образовании, объединяющий дисциплины «Этика», «Чувство родины», «Основы национальной идеи и духовности» и «История мировых религий», — сказано в тексте документа.

Министерство предлагает ввести новый предмет с первого по девятый классы уже с 2020–2021 учебного года, а в выпускных классах на год позже.

Протестировать учебные пособия по «Воспитанию» предполагается в следующем учебном году в школах Ташкента и Ташкентской области.

По данным РИА Новости, «Религиоведение» появилось в школах Узбекистана в начале 2000-х годов, «История мировых религий» — с 2018 года и только для учащихся 9–11-х классов.

Численность населения Узбекистана составляет более 33 млн человек, 94% жителей страны исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерству просвещения России предложили отменить введение обязательного госэкзамена по иностранному языку во всех школах страны. В 85 регионах страны эксперты единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки.