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Сотрудники Следственного комитета и Управления собственной безопасности столичного ГУ МВД проводят обыски в УВД по ЗАО Москвы в связи с делом о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил адвокат главного фигуранта дела, экс-полицейского Игоря Ляховца, Алексей Коврижкин.

В УВД по ЗАО Москвы проводятся обыски по делу моего подзащитного, — сообщил ТАСС Коврижкин.

Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что обыски прошли в кабинетах сотрудников отдела наркоконтроля, которые были арестованы по делу Голунова, — Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца.

Как писал NEWS.ru, журналист издания «Медуза» Иван Голунов, которому полицейский подкинул наркотики, направлен на психиатрическую экспертизу для подтверждения его вменяемости и состоятельности показаний с юридической точки зрения. Голунов находится в статусе потерпевшего по уголовному делу в отношении сотрудников МВД. При этом у следствия есть данные, что журналист состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.