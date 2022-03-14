В UTair сообщили о переводе в российский реестр 50 самолётов

Авиакомпания UTair перевела в российский реестр 50 самолётов, сообщили в пресс-службе перевозчика. В компании уверены, что такого количества воздушных судов хватит для обслуживания пассажиров и заказчиков. Там отметили, что самолёты с регистрацией в России выполняют как внутренние, так и зарубежные рейсы.

Мы начали переводить самолёты в российский реестр ещё в прошлом году и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing-767. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков, — сказал президент UTair Олег Семёнов.

В авиакомпании добавили, что Бермуды приостановили действие сертификатов лётной годности в отношении самолётов с регистрацией на островах, в связи с чем в UTair ограничили полёты таких воздушных суден.

Сегодня днём президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Воздушный кодекс и другие акты, которые дают возможность регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Документ направлен на то, чтобы сохранить парк иностранных самолётов и эксплуатировать их на внутренних линиях.

Сроки сертификации самолётов в целях экономии средств будут перенесены с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года. Процедуру будут осуществлять центры и испытательные лаборатории, определённые Минтрансом.