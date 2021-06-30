Власти Приморья пообещали построить новую школу после жалобы Путину

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что в Уссурийске построят новую школу вместо старой с обрушенной стеной, о которой рассказали президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии. Об этом сообщает правительство региона.

Ситуация со школой, которую озвучила жительница Владимиру Владимировичу Путину во время прямого разговора, нам известна. Буквально вчера в рамках посещения Уссурийска побывали в том числе в Воздвиженке, — приводятся в сообщении слова Кожемяко.

Он отметил, что школу внимательно осмотрели и приняли решение о реконструкции. Уточняется, что власти Приморья уже связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Предполагается, что он поможет в выделении средств на постройку нового образовательного учреждения. Кожемяко также отметил, что новое здание планируется построить в течение двух лет.

В ходе общения с россиянами глава государства рассказал, что в России 60% школ нуждаются в ремонте, ещё 10% — в капитальном, средства на данные цели уже запланированы.

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