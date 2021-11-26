В Ульяновской области отменят QR-коды для входа в ТЦ по будням

В Ульяновской области с 1 декабря ослабят ряд ограничительных антиковидных мер. В частности, по будням в дневное время торговые центры можно будет посетить без сертификатов о вакцинации. Кроме того, более свободный режим коснётся гостиниц и хостелов, сообщается на сайте губернатора региона.

Согласно утверждённым изменениям, для граждан, не имеющих QR-код, сертификат о вакцинации, отрицательный тест ПЦР, справки о перенесённой коронавирусной инфекции, будет открыт свободный доступ в торговые и торгово-развлекательные центры в период с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00, — говорится в сообщении.

Гостиницы и хостелы смогут заселять постояльцев без QR-кода, сертификата о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции, а также без отрицательного теста ПЦР. Эти документы будут требовать только при посещении ресторанов и иных объектов общепита, расположенных в помещениях гостиниц и хостелов.

Во всех остальных местах QR-коды по-прежнему потребуются. В то же время кинотеатры смогут работать с заполняемостью 70%. Для заведений общепита ограничения по заполняемости отменяются. Также будет разрешено проведение церемоний государственной регистрации браков в присутствии гостей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении организовать работу по изучению комментариев, которые он получил в своём Telegram-канале по теме законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Число сообщений превысило 613 тысяч. Политик пообещал учесть все конструктивные предложения.

Инициативу о введении QR-кодов одобрили уже ряд регионов. В частности, законопроект поддержали члены парламентов Московской области, Башкирии, Ингушетии, Пермского края, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской, Рязанской, Тюменской областей, Татарстана, Приморского края и других регионов.