В Ульяновской области объявят траур после стрельбы в детсаду В Ульяновской области 28 апреля объявят днём траура по погибшим при стрельбе в детсаду

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ульяновской области 28 апреля объявят днём траура по погибшим при стрельбе в детском саду «Рябинка» посёлка Вешкайма, сообщил сенатор от региона Айрат Гибатдинов в своём Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким убитых ульяновским стрелком и подчеркнул, что им будет оказана психологическая, материальная и финансовая поддержка.

Невозможно никакими словами выразить слова соболезнования родным и близким погибших в детском саду «Рябинка» посёлка Вешкайма <...>. 28 апреля будет объявлено днём траура на территории Ульяновской области, — заявил Гибатдинов.

26 апреля в посёлке Вешкайма Ульяновской области Руслан Ахтямов пришёл в детский сад «Рябинка» с ружьём Иж-27 и открыл огонь по детям и воспитателям. В результате трагедии погибли четверо человек, в том числе пятилетний мальчик и шестилетняя девочка, воспитательница и сам стрелок, покончивший жизнь самоубийством после содеянного. Жертвой преступника также стал владелец ружья, 68-летний пенсионер Александр Дронин, который утром отправился вместе с ним на охоту и перестал выходить на связь. Позже его тело было найдено на свалке недалеко от Вешкайма. Выяснилось, что Ахтямов стоял на психиатрическом учёте.

Также пострадала 52-летняя воспитательница Елена Карпова. Сейчас она в стабильном состоянии находится в больнице с ранением плеча. По её словам, она успела добежать до повара и попросить вызвать полицию и скорую помощь.