https://static.news.ru/photo/2f05837a-36e7-11ea-9db3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

Родители учеников одной из школ Ульяновска потребовали уволить учительницу. Провинилась она тем, что была замечена воспитанниками в момент покупки нижнего белья в магазине.

Теперь, утверждают взрослые, дети знают, какие бюстгальтеры предпочитает их преподаватель, и ничего кроме этого обсуждать не могут. Мать одной из девятиклассниц, описывая ситуацию в социальных сетях, категорично заявила: место работы учителей — школа, а не публичный клуб. Поэтому понять, что у них в головах, сложно.

Это что ещё за показуха? Как она может ходить себе бельё выбирать, зная, что её могут увидеть её же ученики? Хорошо, что хоть не примерять при них пошла, — цитирует женщину kazan.kp.ru.

Мать школьницы выразила уверенность, что «таким учительницам не место в школе».

Однако многие пользователи соцсетей активистку не поддержали. Ей посоветовали не лезть в чужую жизнь и лучше следить за собой и своей дочерью.

Это не первый подобный случай в России. В 2018 году, как писал NEWS.ru, педагоги по всей стране публиковали в Интернете снимки в купальниках под девизом «Учителя — тоже люди». Так выразили поддержку коллеге из Омска, уволенной за фотосессию в пляжном бикини.