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В Улан-Удэ приёмная мать сломала девочке палец

13:01, 20 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В одну из больниц Улан-Удэ поступила восьмилетняя девочка с травмой руки. По словам школьницы, её таким образом наказали за шалость, передаёт телеканал «360».

Местные СМИ сообщили, что девочке отрезали два пальца, но источник телеканала опроверг эту информацию.

Он заверил, что у ребёнка все пальцы на месте, медики диагностировали открытый перелом ногтевой фаланги одного из них. Девочке сделали операцию, и угрозы для её здоровья нет. Однако медики обнаружили на её теле синяки. Кроме того, по словам некоторых пациентов, школьница боится возвращаться домой, утверждая, что её там будут бить.

Девочка и двое её сестёр живут в семье дяди, поскольку их собственную мать несколько лет назад лишили родительских прав. Травму ей причинила супруга опекуна, при этом заставила говорить, что она якобы поранилась, гуляя по улице.

Произошедшим заинтересовались в Минсоцзащиты Бурятии. Ведомство проведёт проверку, по итогам которой будет приниматься решение о дальнейшей судьбе детей.

Управление СКР по республике, в свою очередь, возбудило два уголовных дела по статьям о умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и истязании несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 115 и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Кузбассе отчим прижигал 11-летнему ребёнку утюгом руки и ноги. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО. Он признал вину и начал сотрудничать со следствием.

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