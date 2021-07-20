В Улан-Удэ приёмная мать сломала девочке палец

В одну из больниц Улан-Удэ поступила восьмилетняя девочка с травмой руки. По словам школьницы, её таким образом наказали за шалость, передаёт телеканал «360».

Местные СМИ сообщили, что девочке отрезали два пальца, но источник телеканала опроверг эту информацию.

Он заверил , что у ребёнка все пальцы на месте, медики диагностировали открытый перелом ногтевой фаланги одного из них. Девочке сделали операцию, и угрозы для её здоровья нет. Однако медики обнаружили на её теле синяки. Кроме того, по словам некоторых пациентов, школьница боится возвращаться домой, утверждая, что её там будут бить.

Девочка и двое её сестёр живут в семье дяди, поскольку их собственную мать несколько лет назад лишили родительских прав. Травму ей причинила супруга опекуна, при этом заставила говорить, что она якобы поранилась, гуляя по улице.

Произошедшим заинтересовались в Минсоцзащиты Бурятии. Ведомство проведёт проверку, по итогам которой будет приниматься решение о дальнейшей судьбе детей.

Управление СКР по республике, в свою очередь, возбудило два уголовных дела по статьям о умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и истязании несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 115 и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Кузбассе отчим прижигал 11-летнему ребёнку утюгом руки и ноги. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО. Он признал вину и начал сотрудничать со следствием.