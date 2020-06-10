В Улан-Удэ пациентам больницы разрешили ходить в туалет, а не в вёдра

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В Республиканской инфекционной клинической больнице Улан-Удэ после скандала, жалоб и резонанса в СМИ, находящимся на лечении людям разрешили пользоваться уборной на этаже, а не вёдрами. Об этом рассказал один из проходящих лечение в стационаре.

Однако он отметил, что у пациентов клиники есть и другие жалобы.

В среду больным в Республиканской инфекционной клинической больнице разрешили ходить в туалет на этаже. Медперсонал сообщил нам, что по указанию руководства теперь больных по одному будут водить в туалет, — сообщил мужчина порталу «Подъём».

По его словам, есть ещё одна сложность. Дело в том, что больных в клинику доставляют рейсами санавиации, а вот дорогу обратно им не обеспечивают.

В итоге люди остаются в незнакомом городе, не всегда имеющие средства на дорогу домой. Приходится добираться перекладными через Иркутск, — посетовал собеседник портала.

Пациенты клиники до этого пожаловались на «скотские условия», которые были созданы для больных коронавирусом. По рассказам тех, кто попал в республиканскую больницу Улан-Удэ, им запрещали входить в туалет. Вместо этого им предлагали воспользоваться «вёдрами для дефекации и мочеиспускания», которые расставили у обеденного стола прямо в палате.

Как писал NEWS.ru, бюро судебно-медицинской экспертизы Башкирии проводит проверку в связи с информацией о том, что родственников погибших заставляли искать трупы в морге самостоятельно. Причиной стали публикации в Telegram.