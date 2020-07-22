В украинском селе Ленина превратили в болгарского переселенца

https://static.news.ru/photo/e4be5800-cb74-11ea-be47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятник Ленину в селе Железнодорожное Одесской области превратили в монумент переселенцу из Болгарии. Вождя мирового пролетариата «нарядили» в национальный костюм. В руке Ильич теперь сжимает виноградную лозу.

Фото с обновлённым памятником опубликовал в Facebook активист проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков. По его словам, на Украине осталось ещё два памятника Ленину — в сёлах Калчева и Городнее Болградского района Одесской области.

Это не первое преображение Ильича на Украине. Ранее из памятника Ленину в Запорожье сделали скульптуру в честь бывшего президента Украины Петра Порошенко.

После Евромайдана Верховная рада приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов...», который запрещает пропаганду советской символики.

В целом за последние несколько лет в рамках «декоммунизации» в стране были изменены около 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство которых посвящено вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

Ранее NEWS.ru писал, что в Магадане памятник Ильичу модернизировали, прикрепив на его голову и плечи тонкие шипы для отпугивания птиц. Горожане в соцсетях тут же начали состязаться в остроумии, сравнивая монумент с персонажами из фильмов ужасов.